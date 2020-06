Tour-baas Prudhomme: "Patrick Lefevere heeft zich voortreffelijk gedragen"

In de buurt van Nice werd vandaag de Col d'Eze ingehuldigd als "Col du Tour de France". De klim had normaal zondag moeten worden beklommen in de 2e etappe van de Tour. Nu zal dat op 30 augustus zijn.

Tour-baas Christian Prudhomme kon niet ontbreken op de inhuldiging. "Ik heb voor het eerst weer het vliegtuig genomen sinds Parijs-Nice. Het is heel symbolisch. Normaal had de Tour zaterdag moeten starten, maar nu vindt de Tour plaats van 29 augustus tot en met 20 september."

Een pluim deelde Prudhomme vandaag uit aan de teams en renners. "De wielerwereld mag trots zijn, want het heeft de voorbije 3 maanden met verenigde krachten samengewerkt om weer te kunnen koersen."

"De goede verstandhouding en samenwerking met de ploegbazen en renners is opmerkelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan Patrick Lefevere. Vaak zijn we het niet eens met elkaar, maar hij gedroeg zich de voorbije maanden voortreffelijk als de echte wielerliefhebber die hij is."