Toertochten mogen opnieuw, maar de kalender in juli is (nagenoeg) leeg

En die complexiteit vertaalt zich ook in het aanbod. In normale omstandigheden staat er een zestigtal organisaties op de kalender in juli. Dat zijn er nu... 4.

Het is duidelijk dat iedere organiserende club voor zichzelf een kosten-batenanalyse zal moeten maken om in te schatten of het dit jaar en in deze omstandigheden nog de moeite loont om z'n jaarlijkse toertocht te organiseren.