Pieter Devos verkoopt paardenembryo's: "Belgisch top-DNA met iedereen delen"

Devos maakt nog een kanttekening: "De wedstrijden beginnen nu stilaan weer. Ik ga nu 3 weken springen in Saint-Tropez, maar het niveau van die wedstrijd is in niets te vergelijken met de wedstrijden die we deden voor de crisis. De lucratieve circuits, waarvan we eigenlijk moeten leven en waarop we onze stal laten draaien, zijn nog niet opnieuw in gang. Dat gaat, denk ik, nog een jaar duren. De wedstrijden van nu zijn maar een druppel op een hete plaat. Het zal niet evident zijn om dat te overbruggen."

"De paardenhandel is al 3, 4 maanden volledig stilgevallen. Je koopt geen paard als je weet dat je geen wedstrijden kan rijden. Je kan het paard ook niet zien springen. En de kapitaalkrachtige investeerders hebben met corona ook klappen gekregen. Het zal minstens nog 1 à 2 jaar duren voor de sector weer op zijn oude niveau raakt. Dat is een periode waarin je financieel enorm achteruitgaat."

De economische gevolgen zijn groot, want geen wedstrijden betekent ook geen prijzengeld, maar ook geen verkoop van paarden, wat toch een belangrijke bron van inkomsten is. De Spelen zijn normaal gezien ook een gigantische paardenmarkt.

"Rust roest", zegt Devos. "Het is niet eenvoudig om die paarden mentaal en fysiek fit te houden. Hoe gaan zij deze rustperiode verteren? We hebben hen wel af en toe een wedstrijdparcours laten springen, maar de druk van een wedstrijd kan je niet creëren."

Devos beleefde vorig jaar een topseizoen: hij is nummer 4 van de wereld en Europees landenkampioen. In de winter heeft hij dat goeie gevoel proberen vast te houden richting Tokio, maar toen kwam corona. "Dat was een mentale klap", zegt Devos.

"Gewone fokker laten meegenieten van top-DNA voor relatief laag bedrag"

Devos heeft evenwel nog een andere inkomstenbron, waar hij al voor corona mee bezig was. Hij lanceerde onlangs een website waar je diepgevroren paardenembryo’s kunt kopen.

Onze landgenoot vertelt uitgebreid over het hoe en waarom van zijn op fokken gericht project, dat al 3 jaar loopt: "Zoals iedereen weet, is België de bakermat van de toppaarden in de wereld. We hebben moederlijnen en merries met uitzonderlijke genen."

Die merries verdwijnen vaak voor veel geld naar het buitenland en zien we in België niet meer terug. Dat is erg jammer, redeneert Devos, "Want die Belgische merries zijn echte toppers met top-genen en top-DNA." Daar probeert hij wat aan te doen. "Die moedergenen proberen we te delen met iedereen. Dat komt de fokkerij en onze sport ten goede. Wij willen het aanbod van goeie paarden groter maken."

"Na hun sportcarrière probeer ik die merries terug te halen om in te zetten in de fokkerij. Ik stal ze op grote weides, in de winter worden de eicellen geprikt. Alleen dan om de merries niet te veel te belasten. Met een soort van ivf worden die eicellen bevrucht en daarna diepgevroren in buisjes."

"Een koper krijgt zo'n diepgevroren buisje met een embryo opgestuurd en kan dat "thuis" bij zijn eigen merrie inplanten. Zo krijg je een veulen met een top-DNA." Of het effectief ook een topspringpaard wordt, hangt wel af van nog een heleboel andere factoren.

De embryo's kosten tussen 7.750 en maximaal 25.000 euro. Dat lijkt veel, maar is een peulschil in vergelijking met een toppaard kopen. Devos hanteert een bewuste en vaste prijzenpolitiek. "Nu worden er op veilingen vaak embryo's van toplijnen zo duur verkocht dat ze enkel voor een elitegroepje beschikbaar zijn."

"Wij willen ze toegankelijk maken voor de investeerder van de andere kant van de wereld, maar ook voor de kleine fokker van hier. Dat die voor een relatief laag instapbedrag een superlijn kan opstarten of met supergenen kan werken."