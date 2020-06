Hans Vandeweghe: "Dit is de kans voor een baroudeur om de Tour te winnen"

De Tour de France had normaal gezien vandaag van wal moeten steken, maar de coronacrisis stak daar een ferm stokje voor: geen Tour in deze situatie.

Wel een Tour - als alles goed gaat - vanaf eind augustus. Maar hoe zal die Tour er over 2 maanden uitzien? "Het zal niet zijn zoals bij andere edities", weet Hans Vandeweghe.

"Het VIP-dorp zal wellicht kleiner zijn of niet eens bestaan. Een aantal zones zal waarschijnlijk afgesloten worden voor de sport zelf. En mag die hele journalistieke meute komen?"

"Bij de start zullen in elk geval geen duizenden mensen vlak bij de renners staan om hen uit te wuiven. Ook in de bergen zal je geen mensen naast elkaar zien staan. Voor de ordediensten wordt dat natuurlijk een ongelooflijke opgave."

"Maar als er 1 evenement kan doorgaan zonder publiek, dan is het wel de Tour. We hebben de mooiste wedstrijden gezien in bochten en bergen waar bijna geen mens stond. Ik denk dat een Tour zonder publiek even goed kan zijn als een Tour met publiek."