4,9 miljoen euro verlies voor KBVB: "Maar dat resultaat is beter dan voorzien"

Het financiële resultaat van de KBVB is in grote mate afhankelijk van de eindtoernooien, zoals een EK of WK. Daarom wordt ook gewerkt met financiële cycli van twee jaar. Voor 2019 was het verlies dus voorzien bij gebrek aan groot toernooi.

De opbrengsten liggen ten opzichte van 2018 ruim 40 procent lager (40 miljoen euro tegen 68,7 miljoen euro in 2018), wat grotendeels te verklaren valt door het WK in Rusland. Dat leverde de KBVB een omzet van ongeveer 24 miljoen euro op.

De winsten uit 2018, een slordige 13 miljoen euro, werden bovendien opnieuw geïnvesteerd in het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert, met gebudgetteerde investeringen in arbitrage, het disciplinaire en IT.