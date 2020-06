3 NBA-spelers testen positief op coronavirus

"Enkele dagen geleden heb ik positief getest op COVID-19. Ik heb mezelf meteen geïsoleerd", legt Jabari Parker uit. "Ik herstel goed en kijk er nu naar uit om mijn ploegmaats binnenkort terug te zien."

Zijn ploegmaat en center Alex Len laat via Instagram weten dat hij besmet is. "Na een test in Sacramento gisteren heb ik te horen gekregen dat ik positief getest heb", legt de center uit. "Ik heb mezelf meteen in quarantaine geplaatst en hoop nu dat ik zo snel mogelijk mijn teammaats kan helpen om de play-offs te halen."