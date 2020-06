Vertonghen maakt zich geen zorgen over toekomst: "Er beweegt genoeg"

"Ik probeer inderdaad mijn carrière met horten en stoten te verlengen", schertst hij voort. "Maar dat is overal zo. En we leven nog!"

"Je doet tegenwoordig ook al interims", snijdt Ruben Van Gucht, de presentator van de Sporza-quiz "Dat is het! Ik wist het!", het onderwerp met een kwinkslag aan. "Op mijn leeftijd (33 jaar) moet je pakken wat je kunt pakken", antwoordt Vertonghen. "Het is een maandje geworden."

Het contract van Jan Vertonghen bij Tottenham zou over een weekje aflopen, maar aangezien de competitie in Engeland dit seizoen wat langer loopt, tekende hij voor een verlenging van een maand.

"Ajax was op geen enkel moment aan de orde"

De kans dat Vertonghen na die maand nóg wat langer blijft bij Tottenham lijkt onbestaande. Zijn ex-club Ajax leek een optie, maar enkele dagen geleden kondigde directeur Marc Overmars aan dat de club Vertonghen niet zal terughalen.

"Dat is geen ontgoocheling, want dat was al lang duidelijk", zegt Vertonghen. "Alleen komt het nu pas in de media. Ik schrik er wel van dat het zo expliciet wordt gezegd."

"Ajax zal altijd bijzonder zijn voor mij, maar eigenlijk was het op geen enkel moment aan de orde. Ik had zelf al gezegd dat ik niet wou concurreren met mijn goeie vriend Daley Blind. Hij doet het daar supergoed."

Waar ligt de toekomst van Vertonghen dan wel? "Ik kan nu weinig zeggen, maar er beweegt genoeg. Alleen wachten de meeste ploegen af tot de huidige competities uitgespeeld zijn en ze zeker zijn van hun tv-geld."

"De transfer van Timo Werner naar Chelsea bewijst alvast dat er nog geld genoeg omgaat in de markt. Eens de bal aan het rollen gaat, komt het wel goed."