Stefano Marzo gaat zijn geluk weer in Nederland beproeven

Roda JC was lang een vaste waarde in de Eredivisie, maar ondertussen is de Limburgse club actief in de tweede afdeling.

"Stefano Marzo kent het klappen van de zweep. Met ruim 100 Eredivisieduels achter zijn naam brengt hij een brok aan ervaring met zich mee", zegt technisch directeur Jeffrey van As van Roda.

Marzo begon zijn voetbalcarrière in de jeugdafdeling van PSV. Zijn eerste professionele stappen zette hij in 2012 bij Beerschot, maar na een seizoen keerde hij weer naar Nederland. Bij Heerenveen speelde de vleugelverdediger 122 officiële duels.

In de zomer van 2017 tekende Marzo bij Lokeren, waar hij de afgelopen twee seizoenen 29 keer in actie kwam. Twee maanden geleden ging de club over de kop. Eerder maakte Marzo ook al de faillissementen van Lommel en Beerschot mee. Kent hij bij Roda meer geluk?