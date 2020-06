Roel Moors: "Na een voorval zochten ze naar stokken om mee te slaan"

En nu? Kiest Roel Moors misschien voor een sabbatjaar?

"Ik begrijp coaches die dat na 10 of 15 jaar zeggen om even op adem te komen, want het is een hectische job. Maar ik voel me daar nog te jong voor. Ik heb niet het gevoel dat ik daar nood aan heb. Het is niet de bedoeling om nu niets te zitten doen."

"Of dit nu een deuk of een accident de parcours is? Noem het zoals je wilt. Dit heeft mijn vertrouwen niet aangetast. Dit hoort bij de job. Hoe hoger je gaat, hoe minder krediet je krijgt. Dit is niet leuk, maar dit is zeker niet het einde."

"Een terugkeer naar België, dat is veel te vroeg om daar op te antwoorden. Wat ik wel geleerd heb: ik moet goed kijken naar de situatie waarin ik terechtkom. Ik wist dat deze club niet heel stabiel was, maar ik heb het toch onderschat."