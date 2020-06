Neuville gaat in augustus in Italië racen, en hij kijkt daar al naar uit

Neuville komt op 1 augustus aan de start van de rally van Alba, de eerste manche in het Italiaanse kampioenschap.

Neuville ligt stil nadat het wereldkampioenschap door de coronacrisis onderbroken werd na de derde wedstrijd in Mexico. Een nieuwe kalender is nog niet bekendgemaakt.

In afwachting heeft Hyundai nu beslist om onze landgenoot op te stellen in Italië. Naast Neuville zullen ook de Estse wereldkampioen Ott Tänak en de Spanjaard Dani Sordo aan de start staan in Alba.

Er staan in Piemonte drie klassementsproeven op het programma voor in totaal iets meer dan 100 kilometer tegen de klok.