Cédric Van Branteghem: "We zullen de Memorial Van Damme sowieso niet annuleren"

De organisatie van de Memorial Van Damme - op 4 september - moet door de coronapandemie met nog meer factoren dan anders rekening houden. Al is men er binnen het organisatiecomité altijd van uitgegaan om te organiseren, zo zegt Cédric Van Branteghem.

"We hopen dat we het eerste grote sportevenement zullen zijn dat weer op de kalender staat en hopelijk gebeurt dat met publiek in het stadion. We hebben een plan opgemaakt met familiebubbels van 4 à 5 mensen."

"We kunnen de afstandsmaatregelen bewaren. Dan is zo'n groot stadion een voordeel met die brede gangen. We hopen op ongeveer 10.000 fans, maar we wachten vol ongeduld op het advies van de Veiligheidsraad."

"Of we kunnen bijsturen en of dit ons laagtebod is? We cancellen sowieso niet. We hebben een sportief programma aangekondigd en dat gaat sowieso door, tenzij er iets heel ergs gebeurt."

"Zelfs zonder publiek waren we van plan om te organiseren. We denken niet dat het nodig zal zijn, maar ook als de overheid andere maatregelen oplegt, volgen we. We proberen een schoolvoorbeeld te zijn."

(lees voort onder de video)