Verheyen: “Heb mezelf een stuk buitenspel gezet voor job als trainer"

In deze aflevering hoort u:

"Opnieuw in de media stappen, was een slecht signaal"

Net voor het begin van de coronacrisis was het exact een jaar geleden dat Gert Verheyen opstapte als trainer van KV Oostende. Sindsdien is hij een gewaardeerde analist en ook in deze podcast spat het plezier waarmee hij praat over voetbal van de opname. Verandert dat ooit nog?

"Ik ga eerlijk zijn. Ik moet terugdenken aan een interview dat ik gaf toen ik net weg was bij KVO en ook de vraag kreeg of ik opnieuw analist zou worden of trainer zou blijven. Ik was overtuigd dat ik trainer wou blijven. Er was geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht opnieuw analist te worden."

"Door omstandigheden is het zo uitgedraaid dat ik toch opnieuw in de media werk. Daar ben ik heel blij mee, voor alle duidelijkheid. Ik doe heel graag het werk dat ik doe. Ik zie dus geen reden om opnieuw te veranderen, maar op de vraag of ik ooit nog trainer word, kan ik niet ja of nee zeggen."