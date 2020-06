Borna Coric, die zaterdag tegen Dimitrov speelde, is volgende die positief test op corona

De afgelopen weken speelden heel wat topspelers en topspeelsters op de door Novak Djokovic georganiseerde Adria Tour hun eerste competitieve wedstrijden sinds alle toernooien werden afgelast door de uitbraak van het coronavirus.

Die wedstrijden vonden plaats met toeschouwers en zonder regels van social distancing. Grigor Dimitrov was gisteren de eerste tennisser die bekendmaakte dat hij besmet is geraakt, vandaag volgt Borna Coric. De Kroaat speelde afgelopen zaterdag nog tegen Dimitrov.

"Dag iedereen, ik wil jullie meedelen dat ik positief heb getest op covid-19", schrijft Coric, nummer 33 op de ATP-ranking. "Ik wil verzekeren dat iedereen met wie ik de voorbije dagen contact heb gehad, zich laat testen! Het spijt me voor de last die ik mogelijk heb bezorgd! Ik voel me goed en heb geen symptomen. Hou het alsjeblief veilig en gezond! Veel liefde voor jullie allemaal", besluit hij.

De deelnemers aan het toernooi sprongen duidelijk losjes om met de coronamaatregelen en betalen daar nu wellicht de prijs voor. Dimitrov nam bijvoorbeeld onlangs nog deel aan een evenement met kinderen, zonder mondmasker. De kritiek op de tennissers zal ongetwijfeld niet mals zijn.