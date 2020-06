Betis-coach krijgt 's nachts te horen dat hij moet opstappen

De positie van de 50-jarige coach Rubi lag al een tijdje onder vuur. Voor de coronabreak had Betis 5 matchen op een rij niet gewonnen.

En die lijn trok het team uit Sevilla door met 1 op 9 na de coronabreak. Na de 1-0-nederlaag tegen Bilbao gisteren hield de club een crisisberaad. In de vroege nacht kreeg Rubi te horen dat hij andere oorden mag opzoeken als coach.



Ex-Betis-speler Alexis Trujillo mag nu de lijnen uitzetten bij het team. Hij was er in het seizoen 2016-2017 al eens coach ad interim en was er nu aan de slag als sportief coördinator.

Real Betis staat na 30 speeldagen op de 14e plaats in het klassement, 8 punten boven de degradatiezone.