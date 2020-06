Aalst zwaait zijn kapitein uit: "Nooit leuk voor de bemanning"

"Afscheid nemen doen we van onze kapitein Adrian Staszewski", schrijft Aalst op zijn website. "Een kapitein die het schip verlaat is nooit leuk voor de bemanning."

"Adrian was 5 seizoenen actief bij Lindemans Aalst en speelde zelfs nog ons laatste seizoen in Molenbos (Lindemans Asse-Lennik)."

"Geliefd bij supporters, medespelers, sportieve staf, sponsors en bestuur. Het ga je goed, Adrian. Bedankt voor alles."

Er is ook inkomend verkeer bij Aalst: de 23-jarige Italiaanse setter Francesco Zoppelari komt over Lagonegro in eigen land. Zoppelari was jaren jeugdinternational bij Italië en werd recent ook opgenomen in de (ruime) selectie van de nationale ploeg bij de senioren.

Lindemans Aalst eindigde de reguliere competitie van de EuroMillions Volley League dit seizoen als leider. De play-offs konden vervolgens door de coronacrisis niet afgewerkt worden.