UCI publiceert protocol voor hervatting van wielerwedstrijden

Het protocol moet de gezondheidsricico's zoveel mogelijk beperken en is gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorgansatie WHO. De UCI benadrukt dat het afhankelijk is van de lokale wetten en maatregelen.

Volgens het protocol wordt elke ploeg, inclusief entourage, beschouwd als één bubbel. Zodra de wedstrijd begint, vormen de verschillende "teambubbels" een "pelotonbubbel".

Ook is elke organisator verplicht om een Covic-coördinator en een Covid-dokter aan te stellen. Ploegen moeten voor en na de wedstrijden hun renners verplicht screenen op het coronavirus. Bij een vermoeden van een positieve test moet de ploeg de Covid-dokter op de hoogte brengen.

"Dit protocol is een fundamentele stap richting hervatting van het wielrennen", zegt UCI-voorzitter David Lappartient. "Na de bekendmaking van de kalenders hebben we nu een raamwerk waardoor de renners opnieuw kunnen koersen."