Handbiker Zanardi ondergaat hoofdoperatie na botsing met vrachtwagen

Tijdens een wedstrijd voor paralympische renners verloor Zanardi de controle over zijn handbike in een afdaling, verklaarde Mario Valentini, coach van het Italiaanse parawielerteam, aan de Italiaanse krant Corriere della Sera.

"Hij ging 2 keer over de kop en botste vervolgens tegen een vrachtwagen. De botsing was verschrikkelijk", aldus Valentini. Volgens de man was Zanardi wel bij bewustzijn en kon hij praten. "Hij heeft 7 levens, zoals een kat."

Zanardi was in de jaren '90 een F1-coureur bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring, toen hij deelnam aan de Champ Car.

Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto's. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij 2 keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en 2 keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

De Italiaan is een inspiratiebron voor velen, in Italië, maar ook mondiaal. Het regent dan ook steunbetuigingen. Onder meer premier Giuseppe Conte moedigde hem aan op Twitter: "Je hebt nooit opgegeven. Met je buitengewone kracht heb je al duizend obstakels overwonnen. Forza Alex Zanardi. Geef ook nu niet op. Heel Italië is met jou."