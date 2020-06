Giro start op Sicilië en zet de deur open voor het publiek

De Ronde van Italië staat op de nieuwe wielerkalender gepland van 3 tot en met 25 oktober. Definitief groen licht kreeg de Giro nog niet, maar er zijn protocollen afgesproken in overeenstemming met de regels die op 11 juni door de regering zijn vastgelegd. Het publiek zal afstand moeten houden

"Het is een belangrijke stap voorwaarts. Wij zijn optimistisch over de hervatting van het wielrennen", liet Paulo Bellino, de algemeen directeur van RCS Sport, weten aan de Italiaanse zender Rai Sport.

De Ronde van Italië start ook op Sicilië in plaats van in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar de start aanvankelijk zou zijn. "Er komt een extra etappe bij op Sicilië. Eén in de zuidelijke regio Basilicata en een zware etappe in de tweede week", aldus koersdirecteur Mauro Vegni. RCS presenteert het definitieve etappeschema eind deze maand.