Eendracht Aalst in 2020-2021 tegen Berchem en Lyra-Lierse

Start in principe in eerste weekend van september

De competitie in de 2e en 3e afdeling VV (Voetbal Vlaanderen) gaat van start in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 september.

In "eerste nationale" (het vroegere "eerste amateur") begint de competitie pas het weekend erna, want in het weekend van 5 en 6/9 staat de laatste ronde zonder eersteklassers in de beker nog op het programma.

Als een ploeg uit de 2e of 3e afdeling in het eerste competitieweekend nog actief zou zijn in de beker, dan krijgt die bekermatch voorrang en zal die ploeg uit 2e of 3e afdeling pas in het weekend van 12 en 13 september aan de competitie beginnen.