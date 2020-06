Snookerwereld rouwt om publiekslieveling en tv-commentator Willie Thorne

Als snookerprof kon Willie Thorne tijdens zijn carrière één rankingtoernooi winnen, The Classic in 1985. In datzelfde jaar strandde hij ook op een zucht van de overwinning op het prestigieuze UK Championship. Thorne had de bovenhand in een legendarische finale tegen Steve Davis, maar een cruciale misser op blauw deed hem uiteindelijk de das om.

Bij het brede publiek was Thorne, met zijn herkenbare kale kop, vooral bekend als snookercommentator. Jarenlang was de charismatische Engelsman de commentaarstem op de BBC bij het snooker.

Dit voorjaar raakte bekend dat Thorne vocht tegen leukemie. Vorige week werd hij opgenomen in een Spaans ziekenhuis, waar hij door ademhalingsproblemen in een kunstmatig coma gebracht werd. Woensdagochtend verloor hij zijn strijd, op 66-jarige leeftijd.

"Willie Thorne had ontzettend veel persoonlijkheid en heeft in de jaren 80 mee gezorgd voor de heropleving van het snooker. Dit is een droevige dag. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie", laat de internationele snookerfederatie weten.

Thornes goede vriend Gary Lineker, net als Thorne afkomstig uit Leicester, heeft net als veel snookerspelers al gereageerd op Twitter. "Ik ben ontzettend bedroefd bij het overlijden van Willie Thorne", schrijft de voormalige voetballer. "Willie was een geweldige snookerspeler en een aardige man, die zijn laatste zwarte bal veel te vroeg gepot heeft. Rust zacht, Willie."