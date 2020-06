Wat eten toprenners(sters) op en naast de fiets?

Bekijk hier de tips van de profs

Oliver Naesen: "Ik neem eigenlijk niets mee"

"Ik neem wel altijd 2 noodgelletjes mee. Maar die zitten al een maand in mijn achterzak. De reclame is er al vanaf. In mijn bidon zit gewoon water. Ik neem geen isotone drank mee."

“Normaal soigneer ik me wat beter, maar het was een super, supergoed ontbijt. Pannenkoeken, wentelteefjes en koffiekoeken, daar kan ik niet aan weerstaan op een zaterdagmorgen.”

Guilty pleasure?

“Als we stoppen aan een bakkerij, heb ik het heel moeilijk om daaraan te weerstaan. Ik kan me vooral ‘s morgens niet inhouden. voor de rest van de dag lukt dat wel."

Ellen Van Loy: ''Een non-alcoholische pint"

“Tijdens de training wissel ik vooral af. Ik eet op de fiets het liefst dingen die ik echt lekker vind. Dat varieert van fruit naar gummibeertjes, peperkoek en zelfgemaakte bars. Ik vind het heel belangrijk om water mee te nemen op training, al dan niet in combinatie met sportdrank. Met het warme weer doe ik af en toe ook zouttabletten in mijn bidon."

Guilty pleasure?

Ceylin Alvarado: "Limburgse vlaai of rijsttaartje"

“Ik probeer zoveel mogelijk koolhydraten te eten de avond voor de training. Rijst en pasta natuurlijk. Maar in groentjes kunnen ook koolhydraten zitten. Dit vul ik dan aan met proteïne.‘s Morgens eet ik een bakje muesli, fruit, havermout of pannenkoeken.”

Guilty pleasure?

Toon Aerts: "Voor een lange duurtraining moet je rekenen"

Victor Campenaerts: "'Hoog geconcentreerde bidons"

“Je moet op training doen wat je in de wedstrijd doet. In de wedstrijd neem ik bidons mee waar 60 gram aan suikers inzitten, in plaats van een bidon van 30 gram en een gel van 30 gram."

"Het resultaat blijft hetzelfde en je hebt niets in je achterzak. Wat ik ook soms doe zijn zakjes isotone drank meenemen. Dan kan ik ze onderweg oplossen in water."

"Als je echt een lange training gaat doen, kan een reepje ook wel smaken. Als je het niet gewend bent om met een lege maag te trainen, kan dat een onaangenaam gevoel geven. Bij lange ritten hoef je ook zeker niet vies te zijn van ergens te stoppen en een taartje te eten. Bij een intensieve training lukt dat voor mij niet."

"Bij een rustig ritje kan ik een route uitstippelen naar een specifieke koffiebar waar ze lekkere taartjes hebben. Zo heb je ook een leuk doel om naartoe te rijden.”

“Als je een lange training doet, moet je "on top of the carbs" zijn. Zoveel mogelijk koolhydraten. Je moet ervoor zorgen dat je koolhydraten constant aangevuld worden. Na de training vul je ook best meteen suikers aan en uiteraard weer de koolhydraten. Maar dan bijvoorbeeld met volle rijst of quinoa.“

“ ‘s Ochtends eet ik altijd havermout. Ik verkies "overnight oats", je kan dat de avond voordien klaarzetten in de frigo. Zo kan ik ‘s ochtends met mijn slaapkop meteen beginnen te eten. Ik doe er dan wat noten of banaan bij, dat vind ik het lekkerst.”