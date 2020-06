Vandeweghe: "Lamkel Zé doet me denken aan Dennis Rodman"

In deze aflevering hoort u ook:

"Te weinig bewezen om zich zo'n sterallures aan te meten"

Met de documentaire The Last Dance over de laatste titel van Michael Jordan en zijn Chicago Bulls nog vers in het geheugen, kwam Hans Vandeweghe tot de vaststelling dat de Belgische sport zijn eigen Dennis Rodman heeft.

Een handvol voetbalclubs uit eerste klasse hebben hun trainingen nog maar hervat of Didier Lamkel Zé eist al de schijnwerpers op. Hij stuurde zijn kat naar de inspanningstesten bij Antwerp en mag enkele dagen niet trainen na een "haarpigmentatie".

"Lamkel Zé doet me aan Dennis Rodman denken. De coach van de Chicago Bulls, Phil Jackson, ging in die tijd mee met de fratsen van Rodman. Rodman wou een paar dagen naar Las Vegas, bleef een hele week weg, maar werd door Jackson toch meteen opnieuw in de ploeg gezet."

"Misschien moet je dat met Lamkel Zé ook doen, maar in een voetbalteam met 11 spelers is dat toch erg moeilijk. Zeker als er geen dominante speler zoals Michael Jordan is, die je in bescherming neemt. Jordan wist hoeveel vuil werk Rodman voor hem deed."