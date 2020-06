"Wlodek Lubanski was wellicht de beste speler ooit op de Belgische velden"

"In die eerste helft werd Lokeren overklast. Maar toch kantelde het nog helemaal, want ook Lokeren had een heel goeie ploeg. Vooral vooraan had je het geweldige duo Preben Larsen-Wlodek Lubanski."

"Ik ben opgegroeid in Lokeren en was een fervente supporter, maar die dag lag ik ziek in mijn bed. Ik was 12 jaar en luisterde dan maar thuis op de radio. Lokeren stond bij de rust al 0-3 achter tegen het grote Standard, met onder meer Eric Gerets en de piepjonge Michel Preud’homme."

In 1978 boog Lokeren in de kwartfinales van de Beker van België een 0-3-achterstand tegen Standard nog om in een 5-3-overwinning. "Die 5-3 tegen Standard was de beste match van Lokeren die ik niét live gezien heb”, begint Jan Segers zijn verhaal.

Preben Larsen was halfweg de jaren 80 de nummer 2 in Europa achter Michel Platini. Het was ongelooflijk dat die voor het kleine, onnozele Lokeren speelde.

"Dat hij voor Lokeren speelde, was een gelukje. In de aanloop naar het WK van 1974 liep hij een zware knieblessure op. Zijn carrière leek ten einde, maar het kwam toch nog goed en de Pool was een van de eersten die vanuit eigen land naar het westen “mocht”. Zo kon Lokeren hem dankzij goeie contacten halen voor een prikje. Hij heeft nog fantastische jaren gehad op Daknam."

"En Wlodek Lubanski, dat is voor mij misschien wel de beste speler die ooit op de Belgische velden heeft rondgelopen. Lubanski was een heel fijnzinnige voetballer. Alles bij hem ademde controle uit, hij kon een bal stilleggen op een halve teen."

"Larsen speelde die avond zijn eerste match voor Lokeren. Ik plaats hem bij de beste vier Denen aller tijden, naast de broers-Laudrup en Peter Schmeichel. Larsen was halfweg de jaren 80 de nummer 2 in Europa achter Michel Platini. Het was ongelooflijk dat die voor het kleine, onnozele Lokeren speelde."

Lubanski: "Meest spectaculaire en emotionele match op Daknam"

Wlodek Lubanski debuteerde als supertalent al op zijn 16e voor de nationale ploeg van Polen. Hij speelde 7 seizoenen op Daknam en scoorde er talloze doelpunten, maar met een bekerfinale en een titel van vice-kampioen bleef zijn palmares bij Lokeren beperkt.



Speciaal voor Sporza Retro kregen we de Pool nog eens te spreken. Hij herinnert zich de 5-3 tegen Standard nog als gisteren. “Preben Larsen scoorde al meteen bij zijn debuut. Je zag meteen aan alles dat hij een heel goeie en doeltreffende speler was”, vertelt Lubanski in vlekkeloos Nederlands. Zelf maakte de Pool die avond ook 3 doelpunten.



“Toen we na de eerste helft 0-3 achter stonden, waren er mensen die al naar huis gingen. Iedereen dacht dat we uitgeschakeld waren. Tijdens de rust was de sfeer in de kleedkamer niet best, maar we hebben naar elkaar gekeken en gezegd dat we niks meer te verliezen hadden.”



“Achteraf hebben de supporters nog heel lang gesproken over die match. Standard was een absolute topploeg toen, dat mag je niet vergeten. Voor mij was het de meest spectaculaire en emotionele wedstrijd die wij ooit gespeeld hebben op Daknam.”