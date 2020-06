Minder startgeld? "We moeten ons beetje voorstellen wat organisatoren te wachten staat"

Toon Aerts: "Ben wat bang voor gevolgen coronacrisis"

In het wegwielrennen hebben wielerteams het financieel moeilijk en zijn veel wedstrijden geschrapt in 2020. Zal de coronacrisis ook een grote financiële impact hebben op het veldrijden?

“Daar ben ik wel een beetje bang voor"; zegt Toon Aerts (Telenet Baloise Lions). "Onze ploeg moet bijvoorbeeld nog op zoek naar een 2e hoofdsponsor naast Baloise. Het is een vraagteken of die gemakkelijk te vinden is."

"Als ploeg kan je de gevolgen van de coronacrisis wel nog op een bepaalde manier opvangen."

"Maar alle organisatoren van veldritten moeten op zoek naar sponsors om hun cross te kunnen organiseren. Organisatoren hebben geld nodig en dat komt grotendeels van VIP-tenten. De vraag is in welke mate dat allemaal kan doorgaan."



De organisatoren moeten zich ook bezighouden met startgelden. "Daarover beginnen normaal in deze periode de onderhandelingen", zegt Aerts.

"Eerst wordt er onderhandeld met de top 10 van de UCI-ranking, die dan aangevuld worden met de andere renners."

"Maar momenteel er is nog geen exacte kalender, veel organisatoren weten waarschijnlijk nog niet wanneer ze hun cross zullen kunnen organiseren. Dus het is moeilijk om nu al bezig te zijn met startgelden."

"Als crosser moeten we ons een klein beetje voorstellen wat die organisatoren te wachten staat. Als we tegen het seizoen wat moeten inboeten van ons startgeld, dan zullen we dat volgend jaar wel weer goedmaken als de coronacrisis dan hopelijk achter de rug is."