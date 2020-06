Plannen Belgisch-Nederlandse voetbalcompetitie worden concreter

De BeNeLiga in een notendop:

6e topcompetitie in Europa?

Studie besteld door 5 Belgische en 6 Nederlandse clubs

De BeNeLiga ligt al jaren op tafel. Een voetbalcompetitie tussen Belgische en Nederlandse topclubs moet het niveau opkrikken in de Lage Landen.

In ons land volgen AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standard - de zogenaamde G5 - de plannen op de voet. In Nederland financieren Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht en Vitesse de haalbaarheidstudie.

De komende weken krijgen de 11 clubs een update van onderzoeksbureau Deloitte. Daarin gaat het hoofdzakelijk om de financiële en juridische kant van de zaak. Volgens Deloitte kunnen marketing en mediacontracten alleen al 250 tot 400 miljoen euro in het laatje brengen.

Eind augustus moet de studie afgerond zijn. Daarna kunnen alle partijen, ook de bonden en de profliga's, de discussie beginnen.

Maar eerst gaat het in ons land nog over komend seizoen. Blijft het bij 16 teams of krijgt u meer ploegen te zien in de hoogste afdeling? Op 29 juni zitten de profclubs weer samen voor een nieuwe aflevering van de voetbalsoap.