Uran beloont pijlsnelle bloemenkweker met nieuwe koersfiets en uitrusting

De beelden van de de man die zich in werkplunje en met een snelheid van 45 km/u in het wiel van Rigoberto Uran nestelde, gingen eerder deze week viraal.

De man een kwestie, een Colombiaanse bloemenkweker met al 54 lentes op de teller, werd gisteren beloond voor zijn knappe prestatie door Uran.

Ivan werd ontvangen in de fietsenwinkel van de EF-renner, waar hij een nieuwe fiets en een koersuitrusting cadeau kreeg en nog eens zijn snelle benen mocht tonen in een race op Zwift.

"Het was een eer om met Rigo te kunnen praten en hij nodigde me zelfs uit om een virtuele race te rijden", reageert de hardrijdende en dolgelukkige bloemenkweker. "Hij is heel bescheiden en zegt iedereen gedag. Ik ben een fan van hem en ik volg ook zijn prestaties."