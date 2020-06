Tom Boonen is enige Belg in Marca's top 100 van atleten van de 21e eeuw

Marca zet Tom Boonen op de 82e plaats en wordt door de Spanjaarden omschreven als "een van de beste wielrenners uit de geschiedenis voor de klassiekers".

Boonen hing zijn fiets in 2017 aan de haak. Hij won in zijn carrière 121 koersen. Op zijn erelijst prijken onder meer 4x Parijs-Roubaix, 3x de Ronde van Vlaanderen en 6 Tour-etappes. In 2005 kroonde hij zich in de Spaanse hoofdstad Madrid tot wereldkampioen.

Met Mark Cavendish (95e), Oscar Freire (69e), Peter Sagan (57e), Alejandro Valverde (48e), Fabian Cancellara (44e), Bradley Wiggins (41e), Vincenzo Nibali (35e), Alberto Contador (29e) en Chris Froome (17e) staan nog heel wat andere renners in de top 100.

De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps, die het recordaantal van 28 medailles (waarvan 23 gouden) op de Olympische spelen veroverde, prijkt in de lijst van Marca aan kop.

De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt, goed voor acht olympische titels, volgt als tweede. De Zwitserse toptennisser Roger Federer maakt het podium vol. Hij won al 20 keer een grandslamtoernooi.