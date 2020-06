29e speeldag levert Waasland-Beveren nog een boete op

Op wat uiteindelijk de laatste speeldag van het seizoen zou worden, moest Waasland-Beveren op bezoek bij Moeskroen proberen drie broodnodige punten binnen te rijven.

Daar slaagden de Waaslanders niet in, want ze verloren op 7 maart met 1-0 in Henegouwen. De frustratie was duidelijk zichtbaar bij de supporters, die in de extra tijd met vuurpijlen op het veld gooiden.

Waasland-Beveren verdedigde zich in maart voor de incidenten, die door de club niet worden betwist.

Advocaat Tom Rombouts zag wel verzachtende omstandigheden. Het was namelijk een heel belangrijke partij voor de Waaslanders. Bovendien claimde hij dat de club niet over voldoende middelen beschikt om de toeschouwers adequaat te fouilleren. Tot slot gaf meester Rombouts mee dat Waasland-Beveren de amokmakers zou straffen met een burgerrechtelijke uitsluiting.

Die argumenten volstonden niet voor de Geschillencommissie. Hoewel het Bondsparket een boete van 2.000 euro eiste, werd die verhoogd tot 3.500 euro.

"Het is namelijk de derde keer anno 2020 dat Waasland-Beveren voor dergelijke feiten wordt gesanctioneerd. Bovendien legt de club geen maatregelen voor die gelijkaardige incidenten in de toekomst verhinderen", klinkt het in het vonnis.