Zet u schrap: vanavond begint de voetbalmarathonmaand juni

Voor de snelle ogen: deze matchen krijgt u de komende weken in juni voorgeschoteld

Spanje: de rentree van Eden Hazard

Barça beschikt weer over Luis Suarez, maar maakt zich (niet al te veel?) zorgen om de geblesseerde Lionel Messi. Hoe gewapend is de titelverdediger om Real van zich af te schudden?

Italië: Coppa Italia, Juventus weer ongenaakbaar?

Lazio zette voor de coronacrisis een indrukwekkende reeks neer en hijgt nog altijd in de nek van de grootmacht uit Turijn. Kan het Juventus echt van zijn troon stoten? En welke rol speelt Inter nog in het debat?

Juventus kan dus eventueel al met een prijs in de achterzak op zoek gaan naar een zoveelste Scudetto, maar de Italiaanse titelstrijd ligt nog lang niet in een definitieve plooi (en dat is toch vrij uitzonderlijk in deze fase van de competitie).

Spanje en Italië werden allebei keihard getroffen door het coronavirus, maar ook in de laars voetballen ze deze week weer. De primo piatto is de eindfase van de Coppa Italia. Napoli won zijn heenmatch bij Inter, Milan en Juventus deelden de punten. Volgende week woensdag wordt de finale al ingeblikt.

Engeland: de Liverpool-fans zijn maar wat blij dat er weer gespeeld wordt

Het is niet meer de vraag of Liverpool eindelijk nog eens kampioen wordt in Engeland, maar wel wanneer.

Dat titelfeest kan mogelijk snel ingezet worden. Mocht Manchester City volgende week woendag zijn inhaalwedstrijd tegen Arsenal verliezen, dan krijgt Liverpool het weekend daarop in de stadsderby al een eerste kans.

Liverpool kan geschiedenis schrijven, maar ook Kevin De Bruyne - die met City normaal dus aan het kortste eind trekt - heeft nog een missie. Thierry Henry verzamelde destijds 20 assists in één Premier League-seizoen, De Bruyne ligt op de loer.

En wat met Jan Vertonghen? Zijn contract loopt op 30 juni af bij Tottenham. Een akkoord over een verlenging lijkt ver weg en ook een tijdelijke overeenkomst tot het einde van het seizoen is nog niet afgesloten. Wordt het een afscheid van de Spurs in stilte en in mineur?