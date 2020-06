Als 3 honden vechten om 2 benen in de Champions League volleybal

Heibel was te voorspellen

De Belgische volleybalcompetitie werd door de coronacrisis stopgezet vooraleer ze goed en wel moest beginnen. Want in die competitieformule ligt alle nadruk op de play-offs en de play-offfinale.

De eindfase is er niet gekomen zodat men alleen de stand heeft op het moment van stopzetten van de competitie. De top 3 was toen in deze volgorde: Aalst - Roeselare - Maaseik. In principe spelen de nummers 1 en 2 het volgende jaar Champions League.

Er was een probleem(pje) voor Aalst, want de zaal voldeed niet helemaal aan de eisen van Europese volleybalfederatie CEV. Hiervoor is inmiddels een uitzondering bekomen.

Aalst verstuurde dan ook meteen een bericht dat het volgend jaar - als de leider bij het stopzetten van de competitie - Champions League zal spelen.