Voetballers speechen op betoging: "Volgende keer stappen we van terrein"

Mujangi Bia: "Zwart zijn, is geen handicap"

Over heel het land verzamelden gisteren mensen om te protesteren tegen racisme. In Brussel trokken voetballers Herve Kagé (KV Kortrijk), Ilombe Mboyo (ook KV Kortrijk) en Geoffrey Mujangi Bia (Maccabi Petah Tikva in Israël) samen door de stad. De voetballers spraken de deelnemers van de protestmars ook toe.

"Ik ben hier om racisme in het voetbal aan de kaak te stellen", begon Mujangi Bia. "Toen ik klein was, moest ik me 2 keer zo hard inspannen om hetzelfde te bereiken als anderen. "Neen", zeg ik daar tegen. Dat zou niet mogen, zwart zijn is geen handicap."



"Meerdere spelers, ook profs, zijn vaak het slachtoffer van racisme in stadions, denk maar aan Mario Balotelli, Romelu Lukaku of Dieumerci Ndongola."



"Als profvoetballer kan ik met een autoriteit spreken. Onze boodschap mogen we niet alleen via de sociale media verspreiden. Er is meer nodig. Daarom vragen we aan de federatie om iedereen bewust te maken van racisme. De straffen mogen navenant de geleden schade zijn."