Een plan B: "Misschien kunnen we 30e speeldag toch nog afwerken"

De voorzitter van Cercle Brugge gooide afgelopen weekend de knuppel opnieuw in het hoenderhok met zijn voorstel om in 1A met 20 clubs te spelen. "Ik heb het voorstel ook gelezen. Het is dubbel", vertelt Philippe Bormans, CEO van Union. Hij maakte ook deel uit van de werkgroep die aan een voorstel voor het afhandelen van de competitie gewerkt heeft. "We hebben de afgelopen weken en maanden heel veel vergaderd en het is belangrijk dat we niet alles wat er gebeurd is, naast ons neerleggen." "We moeten een aantal dingen van elkaar scheiden. Je hebt enerzijds de problemen na het stopzetten van dit coronaseizoen en anderzijds zijn er de problemen op langere termijn, zoals het format en enkelvoudig stemrecht." "Over dat eerste is er is een tijdje geleden een beslissing genomen. Als we worden teruggefloten, dan is het belangrijk dat er een plan B is. Wat dat kan zijn? Volgens mij drie dingen. Ten eerste kunnen we de competitie annuleren. Dat lijkt me de slechtste optie. Optie twee is een competitie met 18 of 20 clubs. Dat lijkt me een goede oplossing, maar daar is een tweederdemeerderheid voor nodig en dat lijkt me heel moeilijk. De derde oplossing is om de 30e speeldag toch nog te spelen." "We zien dat de veiligheidsvoorschriften versoepeld worden. Wedstrijden zullen kunnen. Dus het zou misschien goed zijn om het zo te doen. Dan kent de competitie toch nog een sportief einde en ga je heel veel geschillen uit de weg."

Want al die juridische geschillen zijn nu een groot probleem. Zal de competitie zelfs wel van start kunnen gaan begin augustus? "Het is inderdaad een grote chaos. Maar we wisten dat we bij eender welke beslissing een aantal clubs tegen de borst zouden stoten. We hebben echt geprobeerd om een zo breed mogelijk draagvlak te vinden." "Een doorgedreven hervorming zat er gewoon niet in. We mogen de ontknoping van dit seizoen niet koppelen aan de lange termijn. Als je nu 1 jaar met 18 of 20 clubs speelt, dan moet je weer naar 16 clubs. Daarom snap ik de positie van enkele kleinere clubs uit 1A wel. Maar in het voorstel van Cercle zou Union wel meteen naar 1A kunnen. "Natuurlijk willen wij als club naar 1A. Maar als we allemaal naar ons eigenbelang kijken, raken we niet vooruit. Wij willen werken aan een oplossing voor de toekomst en dus hebben wij een voorstel ingediend met 1B om een extra stijger te krijgen. Er moet perspectief komen voor 1B. Hoe we vrijdag zullen stemmen, weet ik nog niet. Er wordt nog veel gesproken en dat gebeurt nu vaak via de pers. Het is wel duidelijk dat veel clubs een wrang gevoel hebben, er is ontevredenheid over het beleid van de afgelopen jaren. We moeten deze pagina omdraaien en ons weer kunnen focussen op wat er tussen de lijnen gebeurt."

STVV: "Juridisch zou voorstel iets oplossen, maar is het sportief correct?"

Ook David Meekers van STVV zat mee in de studiegroep die nagedacht heeft over de afloop van onze competitie. "Ik ben halverwege toegevoegd. Er was bijna consensus over 18 ploegen, maar dat voorstel is niet weerhouden door de Raad van Bestuur. Nu zijn er al die rechtszaken. Het is een wirwar. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt zodat we gewoon met de competitie kunnen starten in augustus." Misschien ziet Meekers dan ook wel heil in het voorstel van Cercle. 20 clubs in 1A? "Dat is ambitieus, denk ik. Dat wordt niet makkelijk voor de kalendermanager. Juridisch zou dit inderdaad veel kunnen oplossen, maar is het sportief correct? En vooral, is het financiële plaatje haalbaar? Want bij een uitbreiding gaat het ook over een herverdeling van de mediarechten. Dat komt er altijd bij. Hoe STVV zal stemmen, weet ik nog niet. Ik ben zelf benieuwd naar de vrijdag."

Maar de 30e speeldag toch nog afwerken, daar is Meekers alleszins geen fan van. "Het is nu al moeilijk voor OHL en Beerschot bijvoorbeeld. Met welke kern moeten die ploegen spelen? Ze moeten een week voor de competitiestart die promotiefinale nog spelen, dat vind ik ook niet helemaal sportief. Ik zie niet in waarom we op onze beslissing zouden terugkomen om die 30e speeldag te schrappen. Met de informatie die we toen hadden over het virus was dat de enige juiste beslissing. Juridisch zou het iets oplossen, sportief niet."

Het is vrijdag normaal gezien opnieuw een virtuele vergadering. "Er is geen debat geweest tussen alle clubs. Dat is zonde. Nu wordt er opnieuw 5 dagen voor de Algemene Vergadering een debat geopend in de pers. Misschien hadden we er vroeger aan kunnen beginnen. Woensdag zit de K11 alleszins nog eens samen, wij ook dus."

Een deel van het voorstel van Cercle Brugge is Meekers wel genegen: 1 club, 1 stem. "Dat is uiteraard het beste. Er heerst nu het gevoel dat de grote clubs de Pro League domineren en dat moet weg. Natuurlijk heeft ons voetbal baat bij topclubs die het goed doen in Europa, maar dat mag geen selecte club worden. Andere ploegen moeten die stap naar de top ook kunnen zetten."