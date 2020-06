Ada Hegerberg tekent 10-jarig contract met Nike: "Wil geschiedenis schrijven"

Hegerberg is een ploeggenote van Red Flame Janice Cayman bij de Franse topclub Olympique Lyon en werd in 2018 de eerste vrouwelijke Ballon d'Or. Met Lyon won ze tussen 2016 en 2019 vier keer op rij de Champions League in het vrouwenvoetbal.

De Noorse heeft nu een contract versierd met Nike. Het contract zou een miljoen euro waard zijn en de overeenkomst zou minstens tien jaar lopen. Hegerberg wordt zo een van de mondiale uithangborden van Nike, naast onder meer Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar en Kylian Mbappé.

"Nike en ikzelf willen de komende jaren het vrouwenvoetbal verder ontwikkelen", liet de voetbalster weten. "Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Samen met Nike ben ik vastberaden geschiedenis te schrijven, op het terrein en daarbuiten."