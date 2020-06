"Geschillen kunnen de competitiestart blokkeren en dat is niet okay"

Nu het Belgische voetbal alweer geteisterd wordt door tal van geschillen, procedures en rechtszaken heeft Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere enkele punten aan de agenda van de Algemene Vergadering van de Pro League toegevoegd.

Goemaere vreest dat het normale verloop van de competitie 2020-2021 in het gedrang komt zodra de uitspraak valt in bepaalde rechtszaken. Dus maar beter nu een competitie in 1A met 20 clubs, met Waasland-Beveren, Beerschot, OHL, Westerlo en Union erbij.

"Elke club en elke voorzitter mag een of meerdere punten aan de Algemene Vergadering toevoegen", zegt Joseph Allijns, de voorzitter van KV Kortrijk.



"Wat het voorstel zelf betreft: er is een aantal klachten en processen hangende. Ik denk dat meneer Goemaere die geschillen wil vermijden en op een transparante manier aan de competitie 2020-2021 wil beginnen. Op dat vlak kan ik zijn motivering volgen."

"Of we nu per se de beslissing van 15 mei met een format van 16 clubs naar een format met 20 clubs moeten omkeren, is iets anders. Je moet respect kunnen opbrengen voor een beslissing die genomen wordt de Algemene Vergadering."

"Maar anderzijds kunnen de huidige processen en geschillen misschien wel een invloed kunnen hebben op de beslissing die we op 15 mei genomen hebben."