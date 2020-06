Amerikaanse turnwereld rouwt om Kurt Thomas (64), 1e VS-man die WK-goud won

Thomas won in 1978 tijdens de wereldkampioenschappen turnen in Straatsburg de eerste mannelijke gouden medaille voor de Verenigde Staten. Hij triomfeerde bij de grondoefening.

Een jaar later bij het WK in eigen land in Fort Worth verlengde Thomas zijn titel, ex aequo met de Oost-Duitser Roland Brückner. Hij veroverde dat jaar ook goud aan de rekstok.

In totaal was hij in 1979 goed voor 6 WK-medailles, een Amerikaans record dat pas 2 jaar geleden tijdens het WK in Doha geëvenaard werd door Simone Biles.

Op de Olympische Spelen had Thomas minder succes. Hij nam deel in 1976 in Montréal, maar behaalde er geen medaille. In 1980 miste hij door de Amerikaanse boycot de Spelen in Moskou.

Thomas werd op 24 mei getroffen door een beroerte, 2 weken later overleed hij. Zijn echtgenote, Beckie Thomas, reageerde diepbedroefd. "Ik verlies alles, mijn beste vriend en mijn soulmate voor 24 jaar. Kurt heeft zijn leven tot het uiterste geleefd en ik zal altijd vereerd blijven zijn vrouw te zijn geweest."