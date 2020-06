Stoffel Vandoorne is leider af na 4e plaats in "Race at Home Challenge"

Na de race van zaterdag telt Stoffel Vandoorne (Mercedes) 118 punten, 12 minder dan Mahindra-rijder Pascal Wehrlein. Zondag staat de laatste race op het menu en dan wordt er gestreden voor dubbele punten.

Vorige zaterdag was Vandoorne nog de beste in de 6e manche van de Race at Home Challenge. De 28-jarige Belg maakte zo een einde aan een reeks van 3 tweede plaatsen op rij. In de eerste twee virtuele ePrix was hij 5e geworden.