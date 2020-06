Djokovic over protocol voor US Open: "Extreem en onmogelijk"

Of er in de geplande periode getennist kan worden in New York, is momenteel uiteraard onduidelijk. New York is een van de broeihaarden van het coronavirus in de VS.

Novak Djokovic (33) had gisteren nog een gesprek met enkele tennisbestuurders over de US Open. Dat grandslamtoernooi gooit de handdoek niet en werkt een lijvig protocol uit om het toernooi in veilige omstandigheden te kunnen organiseren.

"Maar de regels die we moeten respecteren om te kunnen deelnemen zijn extreem", oordeelde Djokovic bij de Servische televisie.

De drievoudige winnaar van de US Open acht de beperkingen "echt onmogelijk". Vooral de entourage van de spelers zou zeer beperkt moeten zijn.

"We zouden Manhattan niet mogen enteren en we zouden in hotels op de luchthaven moeten slapen, waar we dan 2 of 3 keer per week getest zouden worden."

"We mogen ook slechts één begeleider meenemen naar de toernooilocatie, wat echt niet te doen is."

"Je hebt een trainer nodig, een fysieke coach, een kinesitherapeut, ... ", vertelde Djokovic (ATP-1), die wel kan begrijpen dat de organisatie toch wil organiseren uit financiële noodzaak.