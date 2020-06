"Wie NBA-finale speelt, zal 3 maanden in bubbel zitten: niet evident"

Als de NBA-competitie hervat wordt, zullen alle spelers in dezelfde bubbel verbijven in Disney World Orlando. Hoe gaan ze dat praktisch aanpakken? Sporza vroeg uitleg aan NBA-kenner en PlaySports-journalist Dennis Xhaët.

Vanaf 31 juli wordt er opnieuw gebasketbald in de NBA. 22 van de 30 teams zullen in Disney World nog 8 wedstrijden van de reguliere competitie afwerken, gevolgd door de play-offs met 8 teams uit het Oosten en 8 teams uit het Westen. "De trainingskampen zullen al op 9 juli van start gaan", weet Dennis Xhaët. "Een week later trekken de teams naar Orlando, waar ze dan in hun eigen bubbel de wedstrijden zullen afwerken." Waarom kiest de NBA ervoor om alle wedstrijden te centraliseren? "In de VS moet je nu eenmaal ver reizen, zeker tijdens de play-offs. Dat kun je nu niet doen. Dan is het veiliger om samen te hokken, waar je alles kunt blijven controleren." "In Orlando zal de NBA alle controle in handen hebben. Ze gaan ongelooflijk veel testen om het zo veilig mogelijk te houden."

Disney World in Orlando.

"Wie finale speelt, zal 3 maanden in die bubbel zitten"

Wie mag er allemaal in de bubbel? "Dat is nog niet helemaal duidelijk", klinkt het. "Natuurlijk de spelers, de coaches en stafleden. Er is sprake van dat de medische staf gedeeld zou worden met verschillende teams, om het toch niet te groot te maken." "Disney World is wel gigantisch groot, maar je zit toch snel aan een serieus dorp. Er was zelfs sprake van dat de spelers met hun volledig gezin naar Orlando zouden komen. Dat lijkt me niet realistisch. Kinderen moeten naar school en er zijn ook spelersvrouwen die hun eigen job hebben. Ik geloof nooit dat ze dat echt kunnen doen."

Op financieel vlak hangt er natuurlijk heel veel vanaf. De NBA heeft dit nodig. Dennis Xhaët