STVV begint volgende week te trainen en dus worden de spelers getest

Bij STVV hebben ze sinds deze week een nieuwe coach met Kevin Muscat. Net op tijd, want maandag beginnen de trainingen opnieuw in Sint-Truiden. Om geen risico's te nemen werden alle spelers en de volledige staf getest op het coronavirus.

"Vandaag hebben we de hele spelerskern en de staf getest om te kijken of er geen besmette personen bij zijn", vertelt dokter Steven Bex. "We willen zeker zijn dat er geen broeihaard in de club zelf is met het oog op de heropstart van de trainingen de komende weken."