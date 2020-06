Nicky Hayen is coach van Waasland-Beveren: "Op dezelfde manier werken in 1A of 1B"

"Er zijn hier al voorbeelden geweest die succes geboekt hebben. Dat traject wil ik volgen. Beveren is een traditieclub, heeft een fanatieke aanhang en wil heel professioneel werken. Ik heb dingen aangegeven die ik belangrijk vind en daarin willen ze mij volgen, dat is positief."

De Freethiel is toch geen evidente keuze: 1A of 1B, dat is nog niet duidelijk (zie kader onder) en een trainerskerkhof de voorbije jaren. "Aan dat trainerskerkhof denk ik niet. Ik wil het verleden achter mij laten. Je kunt ook zeggen dat Beveren kansen geeft aan jonge Belgische trainers."

Hayen heeft ook ervaring als T1 in de lagere reeksen bij onder meer KVK Tienen, ASV Geel en Berchem Sport. "Ik ben blij en heel trots dat ik voor deze traditieclub mag komen werken. De gesprekken waren constructief en we kijken ernaar uit om een positief verhaal te brengen."

Moet hij nu spelen om te promoveren of om in 1A te blijven? "Dat is nogal een vraag. We zijn in elk geval heel ambitieus. Ikzelf als trainer, maar ook de club. We moeten uitgaan van 1B, kan 1A dan is dat des te beter."

"Ik heb ook heel bewust getekend. 1A of 1B maakte voor mij niet uit. Omdat je in 1A of 1B op dezelfde manier kan werken, je moet dan alleen wat schipperen in de planning. Dit is een heel mooie uitdaging."

"Maar we willen ambitieus zijn. Gaan we daarom uitspraken doen als "We gaan kampioen"? Neen. Dat is voorbarig. Je hebt in 1B immers genoeg ploegen - OHL, Westerlo, Beerschot - die daar al jaren zitten. Het is dus niet zo makkelijk om eruit te geraken, maar een club als Beveren moet ambitieus zijn."



Voor welk voetbal staat Hayen? "Ik bied graag voetballende oplossingen: veel over de grond, mooie combinaties. Maar daarnaast wil ik ook inzetten op waar Beveren voor stond: dynamiek, strijd, arbeid. Dat heb ik ook in mijn eigen leven altijd gedaan: keihard werken om iets te bereiken."



"Je mag spelers zeggen dat iets goed is, maar spelers moeten ook vinden dat goed niet genoeg is en dat ze altijd de lat hoger willen leggen. Ik wil de spelers meekrijgen in zo'n verhaal."



Hij neemt daarvoor zijn ervaring van Sint-Truiden mee: "In die paar weken T1 bij STVV heb ik van de spelers veel complimenten gekregen dat er duidelijkheid was en dat de werking vlot liep. Dat was voor mij de bevestiging dat ik het op dit niveau wel zal aankunnen. Ik ben streng, maar rechtvaardig en hanteer altijd een menselijke aanpak. Ik communiceer graag en wil geen ja-knikkers in mijn staf. Zo kunnen we aan iets stevigs bouwen."