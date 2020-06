Filip Joos over "Wunderkind" Kai Havertz: "Vergelijk hem met Vanaken. Of omgekeerd"

Zaterdag staat in Duitsland een mooi duel op het programma: het aanvallende Bayer Leverkusen krijgt de geoliede machine van Bayern München op bezoek. Alle ogen zullen gericht zijn op goudhaantje Kai Havertz (20). "Hopelijk trekt ook hij niet naar Bayern", stelt onze commentator Filip Joos over de nieuwe Ballack.

Volgende week donderdag blaast Kai Havertz 21 jaar kaarsjes uit en toch is hij al een van de smaakmakers in de Bundesliga. Vorig jaar schopte hij het ei zo na tot beste speler. Marco Reus (Dortmund) ging hem vooraf, maar Jadon Sancho (Dortmund) of doelpuntenmachine Robert Lewandowski (Bayern) eindigden achter Havertz. "Hopelijk voetbalt Havertz zaterdag niet tegen zijn volgende werkgever", opent Filip Joos. "Als ook Havertz voor de beste ploeg gaat spelen, wordt het helemaal moeilijk voor Dortmund en co in de Bundesliga." "Het offensieve voetbal van Peter Bosz bij Leverkusen ligt Havertz perfect. Een erg leuke ploeg om naar te kijken, maar uiteraard wordt die ooit te klein voor hem." "Bij Bayern zou hij zeker zijn plaats hebben. Goretzka loopt daar al rond, maar Havertz vind ik nog beter." Het buitenland dan? Het lijstje met geïnteresseerde topclubs is indrukwekkend. "Ik dacht aan Manchester United, al hebben ze daar net de Portugees Bruno Fernandes voor dezelfde positie gehaald", weet Joos, "maar ik val in herhaling: Havertz is straffer."

Leverkusen is een erg mooie ploeg om naar te kijken, maar ooit wordt die te klein voor Havertz. Filip Joos

"Zoals Vanaken. Of eerder omgekeerd"

Net voor de lockdown zag Filip Joos Kai Havertz aan het werk in het Europa League-duel Rangers - Leverkusen (1-3). "Havertz is een stilist, erg mooi om naar te kijken." "Ik vergelijk hem wel eens met Hans Vanaken. Al moet je Vanaken misschien met Havertz vergelijken", lacht Joos. "Ook de jonge Duitser lijkt op het eerste gezicht een valse trage. Als hij aan de bal is, lijkt de film in slowmotion te draaien, maar vergis je niet: Havertz is een van de snelste spelers van Leverkusen." "Zeker naarmate de wedstrijd vordert. Dan doet hij ploegen pijn." "Bij Leverkusen experimenteren ze graag: Havertz staat er nu in de spits. Ook dat doet hij knap. Want koppen kan Havertz, geen sinecure voor een grote jongen."

"De betere versie van Ballack"

Als jeugdspeler heeft Kai Havertz vaak naar zijn landgenoot Mesut Özil gekeken. "Ik zou me niet te veel spiegelen aan hem", zegt Filip Joos. "Özil speelt te vaak op automatische piloot, typisch voor jongens met veel flair. Tegen kleinere ploegen maken ze het zich te makkelijk." "Neen, dan spiegelt Havertz zich beter aan Michael Ballack. Die was veel doelgerichter, net zoals Havertz. Havertz kan de betere versie worden van Ballack." "Sowieso wordt hij ook een certitude bij de Mannschaft", besluit Joos. "Die jongen druipt van het talent, hij lost het allemaal zo simpel op."

Oud-international Michael Ballack heeft net als Kai Havertz voor Leverkusen gespeeld.

Wist-je-datjes over Kai Havertz:

Komende donderdag viert hij zijn 21e verjaardag.

Havertz komt uit Aken , net over de grens met België en Nederland.

, net over de grens met België en Nederland. De voetballer woont niet in Leverkusen, wel in een bruisende buurt in Keulen.

Havertz speelt piano : pop, jazz en filmmuziek.

: pop, jazz en filmmuziek. Zijn oma had een piano staan en toen zijn goeie vriend en ex-ploegmaat Julian Brandt gitaar begon te spelen, zette hij zich weer achter het klavier.

gitaar begon te spelen, zette hij zich weer achter het klavier. Havertz noemt zichzelf een rustige jongen die naar eigen zeggen geen zenuwen kent.

die naar eigen zeggen geen zenuwen kent. Op 15 oktober debuteerde Havertz als jongste speler in de Bundesliga . Hij was toen 17 jaar en 126 dagen jong.

. Hij was toen 17 jaar en 126 dagen jong. Twee weken later maakte hij op Wembley zijn entree in de Champions League tegen Tottenham (0-1).

tegen Tottenham (0-1). In 7 interlands heeft Havertz 1 keer gescoord: in een oefeninterland tegen Argentinië (2-2).

VIDEO: Goals en assists van Kai Havertz in Europa

Jongste speler met 35 doelpunten in Duitsland

Vorig weekend maakte Kai Havertz tegen Freiburg (0-1) zijn 35e doelpunt in de Bundesliga op de dag dat hij 20 jaar, 11 maanden en 18 dagen oud was. Geen enkele andere speler presteerde dat voor zijn 21e verjaardag en dus is Havertz - die op 11 juni verjaart - de jongste speler ooit met 35 Bundesliga-treffers.

speler club leeftijd bij 35e goal duels bij 35e goal datum Kai Havertz Bayer Leverkusen 20 j 11 m 18 d 114 29/05/2020 Dieter Müller 1. FC Köln 21 j 0 m 18 d 61 19/04/1975 Klaus Fischer FC Schalke 04 21 j 1 m 10 d 80 06/02/1971 Gerd Müller FC Bayern München 21 j 2 m 25 d 53 28/01/1967 Ulrich Hoeneß FC Bayern München 21 j 4 m 0 d 95 05/05/1973 Timo Werner RB Leipzig 21 j 5 m 21 d 128 27/08/2017

Enkel Sancho is nog productiever

Dit kalenderjaar is Kai Havertz niet meer de "MVP" van de Bundesliga, dat is Jadon Sancho van Dortmund. Door zijn hattrick in de vorige speelronde is de jonge Engelsman de jonge Duitser voorbijgestoken. Wel houdt Havertz grote namen als Müller en Lewandowski achter zich.

speler club goals assists goals + assists Jadon Sancho Borussia Dortmund 8 7 15 Kai Havertz Bayer Leverkusen 9 4 13 Erling Haaland Borussia Dortmund 10 2 12 Thomas Müller FC Bayern München 5 7 12 Robert Lewandowski FC Bayern München 10 1 11

8 keer op voorsprong dankzij Havertz

Kai Havertz maakt vaak belangrijke treffers voor zijn ploeg. Dit seizoen

zette hij Leverkusen maar liefst 8 keer op voorsprong, in de Bundesliga deed alleen Robert Lewandoski dat vaker (13 keer).

ploeg op voorsprong gezet dit seizoen speler aantal Robert Lewandowski (Bayern München) 13 Kai Havertz (Bayern Leverkusen) 8 Robin Quaison (Mainz 05) 8 Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) 7 Suat Serdar (Schalke 04) 7 Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) 7

Doeltreffender als spits

Op 1 maart speelde Leverkusen in Leipzig (1-1) nog met Alario in de punt van de aanval. Sinds 7 maart, het competitieduel met Frankfurt (4-0), was Havertz steeds de beginnende spits van trainer Peter

Bosz. In de punt komt Havertz minder vaak aan de bal. Hij laat zich terugzakken en fungeert als valse spits. Wel schiet hij aanzienlijk vaker

als spits (3,2 keer om 1,8 keer) en zijn de kansen die hij krijgt een stuk

groter (0,73 xG tegenover 0,22 xG). Hierdoor is zijn doeltreffendheid enorm toegenomen. In de eerste 24 speelronden scoorde Havertz 5 keer uit 35 doelpogingen (uitgezonderd penalty’s), in de laatste 5 wedstrijden als spits

scoorde Havertz 5 keer uit slechts 13 schoten.

Kai Havertz - Bundesliga 2019-2020 speeldag 1-24 statistiek speeldag 25-29 73 Balcontacten 65 50 Passes 46 44 Geslaagde passes 38 4.9 Balcontacten in 16 4.4 1.8 Schoten 3.2 0.22 xG 0.73 0.25 Goals 1.37 2.3 Passes naar 16 1.2 2.5 Gecreëerde kansen 1.2 0.20 Assists 0.23 14.8 Duels 14.0 5.7 Gewonnen duels 6.0 3.9 Balveroveringen 2.8 0.5 Balveroveringen aanv. derde 0.5