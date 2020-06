De Tribune is blij met Florent "3e hockeyer, goeie hockeyer" Van Aubel: "Spelen nu padel"

Het voorval illustreert de teamgeest binnen de nationale hockeyploeg. Van Aubel bevestigt: “We hebben een leuke ploeg. We zijn al 10 jaar samen bezig en nu zie je dat dat vruchten afwerpt. We zijn wereld- en Europees kampioen. De Olympische Spelen worden het summum.”

Dat loopprogramma kon even wachten: “Ik heb een goed excuus. Ik zal straks mijn trainer een berichtje sturen dat ik hier was om de olympische sport te promoten. Dat is ook goed.”

Van Aubel: “Ik was bezig met een loopprogramma en zag dat Arthur me 2 keer belde. Ik dacht dat het dan wel dringend moest zijn. Ik nam op en hij zei dat hij mij om een gunst moest vragen. “Ik word om 19u verwacht in Schaarbeek.” Gelukkig woon ik in Evere, dat is maar 10 minuutjes van de VRT vandaan. “Geen probleem”, zei ik hem.”

"Padeltoernooi om ons competitief te houden"

Van Aubel en maats moeten hun olympische ambitie door de coronacrisis met een jaar uitstellen. “Dat is niet altijd even makkelijk. We zijn topsporters en hebben een doel nodig. We trainen momenteel, maar het voelt anders, want het doel is verschoven. Maar we gaan nog altijd klaarstaan om over 1 jaar hopelijk te schitteren op de Spelen.”

Sinds begin mei trainen de Lions weer, maar dat verloopt helemaal anders dan normaal. “Ik trainde op een half veld met 4 jongens, ieder in zijn bubbel. Het waren meer langeafstandsoefeningen, het was werken op techniek."

"We doen nog altijd geen wedstrijden, fysiek contact is verboden. Wij zijn competitieve beesten, dus dat is heel moeilijk voor ons. We willen die wedstrijden, maar weten dat dat niet mag.”

Als hockeywedstrijden niet mogen, dan wordt het padel, verraste Van Aubel. ”De coaches weten dat we heel competitief zijn en zoeken naar

manieren om ons competitief te houden. Daarom organiseren ze morgen/woensdag een padeltoernooi voor de nationale ploeg.”

“Zulke initiatieven zijn nodig. Velen van ons hebben een goed balgevoel – ik hou net als Arthur ook van golf en tennis - en dit is een manier om onze skills te tonen.”