Tennis Vlaanderen over succes padel: "Heel laagdrempelig om in te stappen"

Padel is de snelst groeiende sport ter wereld en ook in ons land is het spelletje bijzonder populair.

Padel staat open voor een veel breder publiek dan tennis. In de beginfase zagen we vooral tennissers in deze tak, maar nu zien we meer mensen die niets met tennis te maken hebben.

"Het is ook een spelletje dat technisch heel laagdrempelig is om in te stappen. Iemand die het nog nooit gedaan heeft, gaat meteen een leuk uur tegemoet."



"In Vlaanderen bestaat de hoofdgroep spelers uit veertigers en er kan nog veel meer bij de jongeren en het oudere publiek gespeeld worden."

In Lummen zag de 100e club het levenslicht. "We zien vermenigvuldiging na vermenigvuldiging. We hadden in 2016 een scenario bedacht, maar we kloppen nu al ons beste scenario."

"We proberen deze discipline op een gezonde manier in de breedte uit te bouwen. Ik zou zeggen: probeer het eens."

