Tielemans en Praet spelen oefenduels in leeg stadion: "Om daaraan te wennen"

Op 13 maart riep het coronavirus het voetbal in Engeland een halt toe, op 17 juni is de rentree gepland voor de 92 resterende competitiematchen, zij het zonder publiek.

"We zullen enkele oefenwedstrijden afwerken in ons eigen stadion voor we effectief opnieuw aan de competitie toe zijn. We zullen in het King Power spelen, zodat ze voelen en beseffen hoe dat straks ook zo zal zijn", vertelde Rodgers in de Britse media.

De Premier League onderzoekt het geluid van geluidseffecten en virtuele "fans" om de kijkerservaring van matchen achter gesloten deuren te verbeteren. Rodgers zei - zoals zovelen - dat het spelletje zonder fans niet hetzelfde is: "Absoluut niet. Dat kan ook niet."

"Maar de intensiteit en de bezieling van de spelers zullen er zeker zijn. We hadden graag onze supporters erbij gehad, maar er zal niemand zijn. Zij zijn de zaak voor wie we vechten. Ze zijn dan wel niet bij ons in het stadion, maar er zullen miljoenen mensen kijken, onder wie duizenden Leicester-fans wereldwijd... We hebben de plicht om voor hen ons uiterste best te doen."

Leicester, de club van Youri Tielemans en Dennis Praet, staat 3e in de competitie, 4 punten achter nummer 2 Manchester City, dat wel een match minder speelde.