Midtjylland schuift ondanks steun van drive-infans uit in eerste match na coronapauze

Midtjylland verkocht enkele honderden parkingtickets aan supporters om drive-invoetbal te komen bekijken.

De fans konden de wedstrijd volgen op grote schermen. De uitslag viel wel tegen. Opponent Horsens won met 0-1. In het stadion werden enkele kartonnen fans aangebracht.

Per auto op de parking waren vijf fans toegestaan. Ondanks het zonnige weer mochten de wagens slechts één raampje openen. Er was ook wedstrijdcommentaar voorzien via een radiofrequentie.

Het was voor Midtjylland, de koploper in Denemarken, nog maar de derde seizoensnederlaag. Het team behoudt wel een ruime voorsprong op eerste achtervolger FC Kopenhagen.

De laatste wedstrijd voor Midtjylland dateerde van 8 maart. Dion Cools, die tijdens de wintermercato de overstap maakte van Club Brugge, ontbrak met een hoofdblessure.