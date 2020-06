Antwerp-spits Dieumerci Mbokani wint de Ebbenhouten Schoen

Dieumerci Mbokani komt voor de tweede keer op de erelijst van de Ebbenhouten Schoen. De Congolese spits won de prijs ook al eens in 2012, toen hij nog bij Anderlecht speelde.

Na enkele omzwervingen in het buitenland is Mbokani al twee jaar de scherpschutter van Antwerp. Dit seizoen scoorde hij 18 keer in 28 wedstrijden, goed voor de titel van topschutter.

Mbokani voegt zich in het rijtje van spelers die de trofee meer dan één keer wonnen: Daniel Amokachi (1992, 1994), Vincent Kompany (2004, 2005) en Mbark Boussoufa (2006, 2009, 2010).

Voor het eerst wint een Antwerp-speler de Ebbenhouten Schoen. Bij The Great Old is de aanvaller einde contract.

Mbokani klopte in de verkiezing een trio van Club Brugge en Gent-aanvoerder Vadis Odjidja.

"Ik ben zeer trots", reageerde hij vanuit Monaco. De laureaat was niet aanwezig in Anderlecht, waar er een zeer sobere gala-avond werd gehouden. "Dit is toch iets speciaals en dit geeft me de kracht om te blijven werken."