Anderlecht opent competitie tegen KV Mechelen... in League of Legends

Opvolger gezocht voor Sector One

In de vorige split (seizoen) was Sector One het sterkste team in België. Ze bleven de volledige competitie ongeslagen en mochten zich de allereerste kampioen van de Belgian League noemen.

Vandaag start de zoektocht naar de opvolger van Sector One. Zes teams nemen het acht weken lang tegen elkaar op. De vier beste teams stoten door naar de play-offs, waar twee tickets voor de finale voor het grijpen liggen.

Opvallend: op de affiche van de openingsspeeldag staan twee voetbalploegen tegenover elkaar. De esporters van Anderlecht openen de competitie tegen het zeskoppige team van KV Mechelen, een confrontatie tussen de nummers 3 en 4 van vorig seizoen.

KV Mechelen heeft zijn line-up alvast omgegooid om hoger te mikken. Met Jordi “Flawed” Bust, Max "Sumi" de Beer en Stuart "Rechter" Jong Tjien Fa haalde Mechelen drie spelers uit de doorgaan sterkere Nederlandse competitie. Anderlecht gaat verder met zijn selectie van vorig seizoen.