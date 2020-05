TV-maker Martin Heylen: "Naar Peter Vandenbempt luisteren is levensgevaarlijk"

2 juli 2018: de Rode Duivels kloppen Japan na een thriller met 3-2 dankzij een doelpunt van Nacer Chadli in de slotminuut. "De dingen die in extremis gebeuren, zijn de meest memorabele", zegt Martin Heylen, voor wie de spanning tijdens de wedstrijd bijna ondraaglijk werd.

"Ik kijk al eens voetbal op café of op een groot scherm, maar het WK bekeek ik toch liefst thuis. Tijdens België - Japan hadden mijn vrouw en ik het radiocommentaar van Peter Vandenbempt opgezet samen met de televisiebeelden. Na die wedstrijd zijn we daarmee gestopt."

"Waarom? Omdat het levensgevaarlijk is om dat te doen. Ik moet oppassen voor mijn hart", vertelt Heylen in Sporza Retro.

"Peter Vandenbempt is een moderne versie van Jan Wauters. Hij ramt de beleving er echt wel in, en daar word je vanzelf opgewonden van. Maar doe daar dan nog eens de televisiebeelden bij en het is er gewoon over. Dat is té spannend."