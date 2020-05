Treedt Bottas uit schaduw Hamilton? "Hij kan dit jaar wereldkampioen worden"

Lewis Hamilton veroverde in 2019 zijn zesde wereldtitel, maar Valtteri Bottas volgde gezwind in de slipstream van de Brit. Met vijf poleposities en vier overwinningen eindigde de Fin tweede in de titelstrijd, zijn beste resultaat ooit.

Volgens manager Mika Hakkinen, zelf twee keer wereldkampioen in de Formule 1, kan Bottas dit seizoen nog een stapje hoger op het podium staan. "Valtteri staat op een goed blaadje bij Mercedes", zegt Hakkinen in een F1-podcast. "Hij is een geweldige rijder en ik ben zeker dat hij beter is dan ooit."

"Ik heb een extreem hoge verwachting dat Bottas dit seizoen wereldkampioen kan worden. Daar werken we al jaren naartoe en hij heeft er alle kwaliteiten voor. Hij werkt enorm hard."

Bottas moet hoe dan ook indruk maken dit seizoen, dat grondig door elkaar is geschud door het coronavirus. Zijn contract bij Mercedes loopt af in 2020 en met onder anderen Sebastian Vettel, die Ferrari verlaat, liggen er kapers op de kust.