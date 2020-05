20 jaar geleden was er bijna fusieclub in Waasland: "Beveren ging er niet in mee"

"Droom was om Lokeren, Beveren en Sint-Niklaas samen te voegen"

Er kwam alleen maar slecht nieuws uit het Wase voetbal de voorbije weken. Beveren staat met meer dan één been in 1B. Lokeren ging failliet, maar probeert een heropstart met Temse. En in de 2e amateurklasse degradeerde zowel Vigor Wuitens Hamme als SKN Sint-Niklaas.

Nooit was de toestand erger dan nu in het Waasland. Het was de kroniek van een aangekondigde dood.



20 jaar geleden al voorzag oud-minister en ereburgemeester van Sint-Niklaas Freddy Willockx dat het Waasland te klein was voor meer dan één topclub op het hoogste niveau.

Daarom koesterde hij de droom om Sporting Lokeren, SK Beveren en Sportkring Sint-Niklaas samen te voegen en op een nieuwe plaats te herbeginnen.

“Samen met de voorzitters van Beveren en Lokeren ben ik toen in een helikopter gestapt om een locatie aan te duiden waar het nieuwe stadion zou komen. Sint-Niklaas-West (de wijk Heimolen, nabij de E17) bleek het ideale compromis”, zegt Willockx.

"Roger Lambrecht, toenmalig voorzitter bij Sporting Lokeren, was de grootste medestander bij mijn plannen."